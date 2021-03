नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट आज से शुरू हो गया है। मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत 4 मैचों की श्रृंखला 2-1 से आगे चल रहा है।

#INDvEND 4th test, day 1: England win the toss and elect to bat first against India at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat.



India is currently leading the 4 match series 2-1