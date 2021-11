IND vs NZ : सीरीज के पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का लिया फैसला, जानिए पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के Playing-XI

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो दो मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है ।इसी साल जून में हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद यह दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। विश्व टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड नंबर एक पर है कि भारत नंबर दो पर ।भारतीय कंडीशन में भारत के दमदार स्पिनर के सामने विश्व के नंबर एक टीम न्यूजीलैंड को करें मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है। दोनों टीमें 3-3 स्पिनर के साथ उतरी है।

भारत के तरफ से स्पिनर है रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जबकि न्यूजीलैंड के लिए स्पिन का कमान संभाल रहे हैं रचिन रविंद्र ( डेब्यू), विल समरविल और एजाज पटेल।

#TeamIndia Playing XI for the 1st Test at Kanpur. Shreyas Iyer is all set to make his Test debut. Live - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/K55isD6yso

भारत Playing-XI

मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रवींद्र जाडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा, उमेश यादव

With the ball first in Kanpur after a toss win for India. Welcome to Test cricket Rachin Ravindra! The young @cricketwgtninc star is Test cap #282. Follow play LIVE in NZ with @skysportnz and @SENZ_Radio. #INDvNZ pic.twitter.com/irtqHePaoP