IND vs NZ: न्यूजीलैंड को हल्के में लेना भारत को पड़ा महंगा, 25 साल में तीसरी बार कीवी टीम ने टीम इंडिया के साथ किया कुछ ऐसा

इस सीरीज से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारत इस सीरीज को आसानी से जीत लेगा। लेकिन मैच शुरू होने के बाद इसका उल्टा ही होता दिखाई दे रहा है। कीवी गेंदबाजों को हल्के में लेना भारतीय टीम को बेहद महंगा पड़ा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उन्हीं के घर पर घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पिछले 25 सालों में यह तीसरी बार है जब भारत ने कीवी टीम के खिलाफ 10 से कम रन पर तीन विकेट गवाए हैं।

1990 के बाद भारत ने घरेलू मैदान पर 10 रन या उससे कम पर 3+ विकेट गंवाए

7 रन vs न्यूजीलैंड, मोहाली, 1999

2 रन vs न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2010

10 रन vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2024* इस मैच में भारत का तीसरा विकेट 10 रन पर गिरा। इससे पहले 2010 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के मात्र दो रन पर तीन विकेट गिराए थे। वहीं 1999 में मोहाली में कीवी टीम ने मात्र 7 रन पर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 33 रन बना लिए हैं। फिलहाल ऋषभ पंत और केएल राहुल क्रीज पर हैं। ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना टीम इंडिया को भारी पड़ रहा है।