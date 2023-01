IND vs NZ: भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते श्रेयस अय्यर सीरीज से बाहर

IND vs NZ: पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे अय्यर बैक इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) खुद ट्वीट कर दी है। बीसीसीआई के ट्वीट के मुताबिक रिहैब के लिए श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु स्थिति नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) भेजा गया है।

Shreyas Iyar ruled out of New Zealand ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत कल से होने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 18 जनवरी को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारत को एक बड़ा झटक लगा है। टीम के दायें हाथ के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं।