IND vs SA : बारिश के कारण पहले टी-20 पर मंडराया खतरा, टॉस में देर

धर्मशाला : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टी-20 सीरीज का पहले मैच में बारिश बाधा बनकर खड़ी हो गई है। दोपहर तीन बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक यहां हुई तेज बारिश के कारण आउटफील्ड गीला है। इस कारण खेल शुरू नहीं हो सका है। अब भी हल्की-हल्की बारिश जारी है। ग्राउंड्समैन बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं।

Things not looking great here in Dharamsala at the moment. It is pouring ⛈️⛈️😢 #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/azf8NDMVTV