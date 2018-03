नई दिल्ली। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदहास ट्रॉफी टी-20 त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया है। दिनेश कार्तिक (29 रन, 8 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) की आतिशी पारी के दम पर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस पारी के लिए कार्तिक को मैन ऑफ़ दा मैच भी चुना गया।

आखिरी गेंद में सिक्स मार कर दिलाई जीत

भारत को अंतिम गेंद पर जीत के लिए पांच रन चाहिए थे और कार्तिक ने मिडविकेट के ऊपर से सिक्स लगाते हुए भारत को यादगार जीत दिलाई। भारत के यह मैच जिताने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने असम्भव को सम्भव करते हुए भारत को अपने पड़ोसी के हाथों शर्मनाक हार से बचा लिया।

मुश्किल समय पर खेली शानदार पारी

कार्तिक जिस समय बल्लेबाजी करने आए थे, उस समय भारत बेहद मुश्किल स्थिति में था लेकिन इस अनुभवी खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए बेहतरीन शॉट्स खेले और भारत को 167 रनों के स्कोर तक छह विकेट के नुकसान पर ही पहुंचा दिया।

बहरहाल, भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन (10) ने तेज शुरुआत की। दोनों ने 16 गेंदों पर 32 रन जोड़ दिए लेकिन इसी योग पर शाकिब अल हसन ने धवन को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। इसी योग पर रुबेल हुसैन ने सुरेश रैना (0) को आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया।

मैच का हाल

इसके बाद हालांकि कप्तान शर्मा और लोकेश राहुल (24) के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की। राहुल 83 के कुल योग पर रुबेल की गेंद पर शब्बीर के हाथों लपके गए। राहुल ने 14 गेंदों का सामना कर दो चौके और एक सिक्स लगाया।अब कप्तान का साथ देने विकेट पर मनीष पांडे (28) आए। इसी बीच, रोहित ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके लिए भारतीय कप्तान ने 35 गेंदों का सामना किया और चार चौके तथा तीन छक्के लगाए।

रोहित का अर्ध शतक

रोहित हालांकि 56 रनों की आकर्षक पारी खेलने के बाद 98 के कुल योग पर नजमुल इस्लाम की गेंद पर महमुदुल्लाह के हाथों लपके गए। रोहित ने 42 गेंदों का सामना कर चार चौके और तीन छक्के लगाए।रोहित के आउट होने के बाद विजय शंकर (17) आए लेकिन वह हालात के अनुकूल गेंदबाजी नहीं कर सके और 18वें ओवर में लगातार चार डॉट्स खा बै। इससे मनीष दबाव में आ गए और सिक्स लगाने के प्रयास में लपके गए। मनीष का स्थान लेने आए कार्तिक ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से भारत को 12 गेंदों पर 34 रनो से छह गेंदों पर 12 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में भी विजय ने गेंदें खराब कीं और फिर पांचवीं गेंद पर आउट हो गए।

Well done Team India @BCCI . What an amazing win. @DineshKarthik what a knock under pressure. This is a bunch of youngsters and they've done so well on this tour. #INDvBAN