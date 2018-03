नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलोंबो के आ. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय टी-20 निदहास ट्रॉफी टूर्नामेंट के पांचवा मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 17 रन से हरा दिया है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने कप्तान रोहित शर्मा की शानदार 89 रनों की अर्धशतकीय पारी की मदद से बांग्लादेश के सामने 177 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम विकेट कीपर मुश्फिकुर रहीम की नाबाद 72 रनों की पारी के बावजूद लक्ष्य को पाने में असफल रही और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खो कर 159 रन ही बना सकी।

सुंदर ने लिए 3 विकेट

मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा (89) और सुरेश रैना (47) के बीच हुई शतकीय साझेदारी के बाद वॉशिंगटन सुंदर (22-3) के दम पर भारत ने ये मैच जीता। सुंदर के अलावा भारत के लिए शार्दूल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सुंदर ने अच्छी शुरुआत से महरूम रखा। उन्होंने 5.4 ओवरों में 40 के स्कोर तक ही बांग्लादेश के तीन बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए। दूसरे ओवर में उन्होंने लिटन दास (7) को दिनेश कार्तिक के हाथों 12 के कुल स्कोर पर स्टम्पिंग कराया। 35 के कुल स्कोर पर सुंदर ने शानदार गेंद पर सौम्य सरकार (1) की गिल्लियां बिखेरीं और फिर तमीम इकबाल (27) को अपना शिकार बनाया।

सब्बीर रहमान और रहीम की साझेदारी

कप्तान महामुदुल्लाह (11) उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और चहल की गेंद पर लोकेश राहुल के हाथों लपके गए। 61 रनों पर ही अपने चार विकेट खो चुकी बांग्लादेश को फिर रहीम और सब्बीर रहमान (27) ने संभालने की कोशिश की और पांचवें विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की, लेकिन ठाकुर ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर रहमान को बोल्ड कर बांग्लादेश की हार लगभग तय कर दी। यह साझेदारी टी-20 में बांग्लादेश के लिए पांचवें विकेट के लिए अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इसके बाद 150 के कुल स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने मेहेदी हसन मिराज (7) को आउट कर बांग्लादेश को छठा झटका दिया। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को 28 रनों की दरकार थी, जिसे वो हासिल नहीं कर पाई।

रहीम ने जेड आठ चौके और एक सिक्स

रहीम ने अपनी नाबाद पारी में 55 गेंदों का सामना करते हुए आठ चौके और एक सिक्स लगाया। इससे पहले, एक समय भारत 180 रन के पार जाता दिख रहा था लेकिन दो विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज रुबैल हुसैन ने आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन देकर भारत को 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 176 रनों पर रोक दिया। रैना आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए तो रोहित आखिरी गेंद पर रन आउट। रोहित ने 61 गेंदों की अपनी पारी में पांच चौके और इतने ही छक्के जड़े। रैना तीन रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 30 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए।

