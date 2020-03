17 साल पहले आज ही के दिन विश्व कप फाइनल हारा था भारत, ऑस्ट्रेलिया से था मुकाबला

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में 17 साल पहले 23 मार्च की तारीख एक काले दिन के रूप में बनकर आई थी, जिसे आजतक कोई भी क्रिकेट फैन और खिलाड़ी भूल नहीं पाया है। दरअसल, 23 मार्च 2003 को विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था।

दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना टूटा

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 2003 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त क्रिकेट में सबसे मजबूत टीम थी। वहीं टीम इंडिया के पास दूसरी पास वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका था। उससे पहले भारत ने 1983 में ही विश्व कप जीता था।

