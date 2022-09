IND vs AFG: भारत और अफ़ग़ानिस्तान का मुकाबला आज, जानें कब कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

Asia Cup 2022 India vs Afghanistan सुपर 4 मुक़ाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 India vs Afghanistan सुपर 4 मुक़ाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 India vs Afghanistan सुपर 4 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम अफगानिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि भारत में इस सुपर 4 मुक़ाबलाका प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।



Asia Cup 2022 India vs Afghanistan सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम अफगानिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।



