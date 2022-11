IND vs BAN: सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

t20 world cup 2022 India vs Bangladesh सुपर 4 मुक़ाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 12 मुक़ाबला आज दोपहर 4.30 बजे से खेला जाएगा।



T20 world cup 2022 India vs Bangladesh सुपर 4 मुक़ाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 12 मुक़ाबला पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।



T20 world cup 2022 India vs Bangladesh का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 12 मुक़ाबला का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि भारत में इस सुपर 4 मुक़ाबलाका प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।



T20 world cup 2022 India vs Bangladesh सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 12 मुक़ाबला की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।



T20 world cup 2022 India vs Bangladesh फ्री में कैसे देखें मैच?

डीडी फ्री डिश में इस मैच का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है। डीडी स्पोर्ट्स चैनल के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ऐसे में आप बिना कोई पैसा दिए यह मैच देख सकते हैं।