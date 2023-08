IND vs IRE 1st T20 Live Streaming: भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 आज, जानें कब-कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

नई दिल्लीPublished: Aug 18, 2023 02:39:28 pm Submitted by: Siddharth Rai

IND vs IRE When and where to watch: भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क के पास है। आप स्पोर्ट्स-18 के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।