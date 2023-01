IND vs NZ: इंदौर में जमकर होती है रनों की बारिश, जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

नई दिल्लीPublished: Jan 24, 2023 10:12:20 am

IND vs NZ: होल्कर स्टेडिमय में खेला जाने वाला यह छठा अंतरराष्ट्रीय वनडे मुक़ाबला है। इस स्टेडियम में जमकर रनों की वर्षा होती है। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग यहां वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर फैंस यहां काईवोल्टेज मुक़ाबले की उम्मीद रखेंगे।

India vs new Zealand 3rd ODI Pitch and Weather report: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मुक़ाबला इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज के पहले दो मैच जीतकर पहले ही 2-0 से आगे चल रहा है। ऐसे में इस मैच को जीतकर वह लगातार दूसरी वनडे सीरीज क्लीनस्वीप करना चाहेगा। इससे पहले भारतीय टीम ने पिछले महीने श्रीलंका को 3-0 से हराया था। वहीं दूसरी ओर सीरीज गवां चुकी कीवी टीम क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी और सीरीज का सम्मानजनक समापन करना चाहेगी।