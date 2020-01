टीम इंडिया के ये 11 सूरमा न्यूजीलैंड से लेंगे विश्व कप सेमीफाइनल की हार का बदला?

ऑकलैंड। भारतीय टीम ( Indian Team ) के न्यूजीलैंड दौरे ( New Zealand Tour ) की शुरूआत शुक्रवार ( 24 जनवरी ) से हो रही है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम जब मैदान पर उतरेगी तो खिलाड़ियों के मन में कहीं ना कहीं विश्व कप सेमीफाइनल ( World Cup 2019 Semi Final ) की हार का बदला लेने की सोच जरूर रहेगी। हालांकि विराट ने इस तरह की किसी भी मंशा को जाहिर नहीं किया है। इस मैच से पहले दोनों टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर जरूर माथापच्ची की स्थिति में होंगी।

कोहली ने की विलियमसन की तारीफ, बोले- उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना सही नहीं

संजू सैमसन को मिलेगा मौका?

वैसे तो टीम इंडिया में उस प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव की स्थिति नजर नहीं आ रही है, जो टीम श्रीलंका के खिलाफ थी। बस देखना यही होगा कि संजू सैमसन को फिर से मौका दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि संजू सैमसन को टीम में शिखर धवन की जगह मौका मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में चोटिल हो गए थे।

The two captains all smiles as they pose with the trophy ahead of the 5-match T20I series #NZvIND pic.twitter.com/TRGAAZ8nl1