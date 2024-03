ICC T20 World Cup: 9 जून को भारत-पाक मैच, अमरीका ने अब शुरू किया स्टेडियम का निर्माणकार्य

आइसीसी ने छह मई तक दी है डेटलाइन

आइसीसी ने इस स्टेडियम का निर्माणकार्य पूरा होने की जो अंतिम तारीख दी है, वो छह मई है। आइसीसी ने निर्माणकार्य पर संतुष्टि जताई है और कहा कि उसे उम्मीद है कि समय तक सभी काम पूरे हो जाएंगे। आइसीसी ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से निर्माणकार्य चल रहा है, उसे देखकर काफी खुशी महसूस हो रही है। आउटफील्ड पर काम शुरू हो चुका है और पिछले कुछ सप्ताह में ईस्ट स्टैंड के ढांचे ने आकार लेना शुरू कर दिया है। इस स्टैंड को 12,500 दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया है।



27: मई को इस स्टेडियम में टेस्ट इवेंट शुरू हो जाएंगे।

03: जून को यहां विश्व कप का पहला मैच खेला जाएगा

07: मैच कुल विश्व कप के इस स्टेडियम में खेले जाएंगे



बर्फ पडऩे के कारण कार्य में रुकावट आई

फरवरी के तीसरे सप्ताह में यहां जोरदार बर्फबारी होने के कारण स्टेडियम के निर्माणकार्य में रुकावट आई थी। हालांकि अब फिर तेजी से काम शुरू हो चुका है।



भारतीय टीम का शेड्यूल

5 जून - Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून - VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून - VS अमेरिका, न्यूयॉर्क

15 जून - VS कनाडा, फ्लोरिडा



टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी अहम जानकारी -

1 से 29 जून के बीच वेस्टइंडीज और अमेरिका के 9 शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहला मैच एक जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं, फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 20 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है। 29 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इतने मैच पहली बार खेले जाएंगे। 1 से 18 जून तक ग्रुप स्टेज के 40 मैच होंगे। हर ग्रुप की टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें अगले चरण में जगह बनाएंगी।



किस ग्रुप में कौन सी टीम

ग्रुप एः भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका

ग्रुप बीः इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान

ग्रुप सीः न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी

ग्रुप डीः दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल



19 से 24 जून तक सुपर-8 के 12 मुकाबले खेले जाएंगे। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें यहां भाग लेंगी। कुल आठ टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। यहां से शीर्ष चार टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी। 26 जून को गयाना में पहला सेमीफाइनल और 27 जून को त्रिनिदाद में दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। इसके बाद दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच 29 जून को बारबाडोस में फाइनल मैच खेला जाएगा।