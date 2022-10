IND vs PAK: सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, जानें कब कहाँ और कैसे देख सकते हैं मैच

नई दिल्ली Published: October 07, 2022 10:56:00 am

Women Asia cup 2022 India vs Pakistan Live streaming: विमेंस एशिया कप 2022 का 13वां मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने एशिया कप 2022 में अबतक अपने तीनों मुक़ाबले जीते हैं। ऐसे में इस मैच में चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर वह सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं पाकिस्तान को पिछले मैच में थाइलैंड के हाथों उलटफेर का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वह जीत कै ट्रैक पर लौटना चाहेगा। तो आइए इस खबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का यह टी20 मैच -

कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच?

विमेंस एशिया कप 2022 का 13वां मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी शुक्रवार 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।



कहां होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



कब शुरू होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, टॉस शाम 12:30 बजे होगा।



कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा मैच?

विमेंस एशिया कप 2022 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। ऐसे में आप भारत और पाकिस्तान का यह मैच स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

