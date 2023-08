IND vs WI T20 Series: भारत पर टी20 सीरीज में भारी पड़ सकती है वेस्टइंडीज, देखें हैड टू हैड रेकॉर्ड

नई दिल्लीPublished: Aug 02, 2023 01:59:26 pm Submitted by: lokesh verma

IND vs WI Head to Head in T20: कैरेबियाई टीम को बेशक भारत के खिलाफ टेस्‍ट और वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में इस टीम को कम आंकना भारी पड़ सकता है। आइये सीरीज शुरू होने से पहले जानते हैं भारत बनाम वेस्‍टइंडीज का टी20 में हैड टू हैड रेकॉर्ड।

IND vs WI Head to Head in T20: भारतीय टीम 3 अगस्‍त से हार्दिक पांड्या की अगुवाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी। कैरेबियाई टीम को बेशक भारत के खिलाफ टेस्‍ट और वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में इस टीम को कम आंकना भारी पड़ सकता है। वेस्टइंडीज की कप्तानी रोवमैन पॉवेल के हाथों में है और टीम में निकोलस पूरन समेत कई धाकड़ खिलाडि़यों की वापसी हुई है, अपने दम पर मैच जिताने का माददा रखते हैं। आइये सीरीज शुरू होने से पहले जानते हैं भारत बनाम वेस्‍टइंडीज का टी20 में हैड टू हैड रेकॉर्ड कैसा रहा है?