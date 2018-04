नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के किए गए ट्वीट से बहुत नाराज हो गए हैं। आज क्रिकेट के भगवान् सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है साथ ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग का भी आज जन्मदिन है। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने तेज गेंदबाज को अलग ढंग से बधाई दी है जिससे भारतीय फैंस में बहुत ही नाराजगी है।



क्यों हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गुस्से का शिकार

हुआ यूं की आज सचिन के साथ ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग का भी जन्मदिन है जिसपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको ट्विटर के जरिए बधाई दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमे उन्होंने फ्लेमिंग की गेंद पर सचिन को बोल्ड होते हुए दिखाया है और लिखा है "यह देखिये एक्सपर्ट के हाथों एक सुनहरी गेंद- हैप्पी बर्थडे डेमियन फ्लेमिंग।" इस ट्वीट से भारतीय फैंस को सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर उनकी बेइज्जती लग रही है। इस ट्वीट पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को खरी-खोटी सुनाने के साथ यह भी दिखाया है कि वह भारत में डेमियन फ्लेमिंग का जन्मदिन कैसे मना रहें हैं। भारतीय फैंस ने एक GIF भी लगाया है जिसमे सचिन डेमियन फ्लेमिंग की गेंद पर SIX लगा रहें हैं।

Some @bowlologist gold from the man himself - happy birthday, Damien Fleming! pic.twitter.com/YcoYA8GNOD — cricket.com.au (@CricketAus) April 24, 2018

How about This @CricketAus ?



A Classic cover drive as Birthday gift from one Birthday boy @sachin_rt to another Birthday boy @bowlologist! 😁🙏 pic.twitter.com/TxF1v11UIr — शशांक (@iShhhshank) April 24, 2018

No matter how many bans, Australians will never change...😁



On Sachin's Birthday you are posting a video how Damien Fleming bowled him. Couldn't you find another batsman instead of Sachin? #HappyBirthdaySachin — शशांक (@iShhhshank) April 24, 2018

30 जनवरी, 2000 के मैच की घटना

भारतीय फैंस को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जान बूझकर इस वीडियो का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो डेमियन फ्लेमिंग के किसी और विकेट लेने के वीडियो का इस्तेमाल कर सकता था । सचिन दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज हैं ऐसे में यह वीडियो डाल उनको नीचा दिखाना निन्दनीए है। यह वाकया 30 जनवरी साल 2000 का है जब भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी उनपर हावी थे। यह मैच पर्थ के मैदान पर खेला गया था।



डेमियन फ्लेमिंग भारत में मना रहे हैं जन्मदिन

फ्लेमिंग आज 48 साल के हो गए हैं, वह अभी भारत में इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंट्री कर रहें हैं ऐसे में कल रात मैच खत्म होने पर उनका जन्मदिन मनाया गया था। सचिन के साथ उनकी कड़ी प्रतिद्वंदिता थी लेकिन दोनों ही एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। फ्लेमिंग ने अपने करियर में सचिन को टेस्ट और वनडे में मिलकर सात बार आउट किया था। ऑस्ट्रेलिआई गेंदबाजों में सचिन को ब्रेट ली 14 बार आउट कर चुकें हैं, मॅक्ग्राथ ने उनको 13 बार आउट किया है और गिलेस्पी ने उनको 8 बार आउट किया है। इसके बाद डेमियन फ्लेमिंग का ही नाम है।

We showed him some love and were the privileged lot to bring it in with him here @StarSportsIndia for the #IPL2018 on #GamePlan 🇮🇳😁 pic.twitter.com/Olo9Iq7z2p — Suhail Chandhok (@suhailchandhok) April 24, 2018