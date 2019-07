फाइनल में धोनी की तरह रनआउट हुए मार्टिन गुप्टिल, भारतीय फैंस ने कहा- ये है कर्मों का नतीजा

लंदन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल का रोमांच सभी सीमाओं को पार कर गया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच अभी तक के वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे रोमांचक मैच था। 2 बार टाई हुए इस मैच का रिजल्ट आईसीसी के एक नियम के तहत निकला। 242 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम 241 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच सुपर ओवर तक पहुंचा। सुपर ओवर में भी मैच टाई हो गया और फिर नतीजा सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाली टीम के पक्ष में गया। इस दौरान एक मोमेंट भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत राहत दे गया। दरअसल, सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर मार्टिन गुप्टिल का रनआउट होना भारतीय फैंस को बहुत पसंद आया।

विश्व चैंपियन इंग्लैंड को मिले 28 करोड़ रुपए, रोहित शर्मा ICC के 'गोल्डन बैट' से सम्मानित

सुपर ओवर में गुप्टिल के रन आउट होते ही हार गई न्यूजीलैंड

इसके पीछे एक वजह है और वो ये कि मार्टिन गुप्टिल ने सेमीफाइनल मैच में जिस अंदाज में धोनी को रनआउट कर टीम इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर किया था, ठीक उसी अंदाज में गुप्टिल इंग्लैंड के खिलाफ सुपर ओवर के दौरान रनआउट हो गए। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। फैंस गुप्टिल के रनआउट को धोनी रनआउट के साथ जोड़ते हुए ये कह रहे हैं, कि कर्मों का फल यहीं निकल गया, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है।

World Cup Final : सुपरओवर में टाई कराने के बाद भी हारा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बना पहली बार विश्व चैम्पियन

इस तस्वीर ने भारतीयों के दिल को तोड़ा था

आपको बता दें कि ये तस्वीर सेमीफाइनल की है, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। सेमीफाइनल मुकाबले में आखिरी ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी को गुप्टिल ने ही रनआउट किया था, जिसके बाद करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया था और गुप्टिल के डारेक्ट थ्रो से धोनी के रन आउट होने के साथ जीत की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। कुछ ऐसा ही रनआउट मार्टिन गुप्टिल इंग्लैंड के खिलाफ सुपर ओवर के दौरान हो गए और न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप हार गई।

Guptill ran Dhoni out in the semis. Guptill got run out in wc final!! #CWC19Final #EngvNZL Cricket is a funny&cruel game they say!!! Very well said. pic.twitter.com/a4aeYkc9qk

After a game of brilliant cricket u find #Guptill trending, only to find comparisons being drawn btw his run out n of Dhoni's??

Really?!! haad hy

no regard to overall outstanding performance

no consideration to high stakes

all ppl could see is "Karma"

Appalled!!🤦‍♀️#peasizedbrains pic.twitter.com/P7fzzMwSTI