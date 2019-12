टीम इंडिया के ये स्टार खिलाड़ी भी बंध गया शादी के बंधन में, इस एक्ट्रेस के साथ लिए फेरे

मुंबई। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी मनीष पांडे भी शादी के बंधन में बंध गए हैं। मनीष पांडे ने सोमवार को साउथ की एक्ट्रेस अश्रिता शेट्टी से शादी की। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं। वहीं कई क्रिकेटरों ने मनीष पांडे को शादी की बधाई भी दी हैं। मनीष और अश्रिता ने मुंबई में शादी की है।

पहाड़ी रीति-रिवाजों से हुई मनीष पांडे की शादी

आपको बता दें कि टीम इंडिया में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले मनीष पांडे की शादी की चर्चाएं पिछले एक महीने से हो रही थीं। ये भी मालूम हो चुका था कि मनीष की शादी अश्रिता से होने वाली है। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले मनीष पांडे ने उत्तराखंड के रीति-रिवाज से शादी की सभी रस्मों को निभाया है। कुछ दिन पहले ही उनके परिवार वालों ने इस बात की जानकारी दी थी कि क्रिकेटर मनीष पांडे पहाड़ी रीति-रिवाज से शादी करने वाले हैं।

सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में दिलाई अपनी टीम को जीत

बता दें कि मनीष पांडे ने शादी से एक दिन पहले ही क्रिकेट के मैदान पर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में तमिलनाडु को हराकर अपनी टीम कर्नाटक को जीत दिलाई। फाइनल मैच में मनीष पांडे ने अर्द्धशतकीय पारी भी खेली थी।

Congratulations Pandey ji. Wish you both a lifetime of beautiful moments and happiness. God bless you both 😇🙏 @im_manishpandey

Wish you both all the happiness in the world. Trust me this will be your best innings 😉 @im_manishpandey pic.twitter.com/8T2kZNOEeM