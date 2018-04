नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। ईशांत ने अपने डेब्यू मैच में ही पांच विकेट चटकाए। वारविकशायर टीम के खिलाफ हुए इस मैच में ईशांत ने पांच विकेट लेकर सनसनी फैला दी। ईशांत के इस प्रदर्शन पर वीवीएस लक्ष्मण ने बधाई दी है। लक्ष्मण ने कहा कि उनकी ऐसी शुरुआत काफी अच्छी है। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई खरीददार न मिलने के बाद ईशांत ने काउंटी टीम ससेक्स से जुड़ने का फैसला लिया था। आईपीएल में ईशांत का बेस प्राइस 75 लाख रुपये था। लेकिन इस पर भी कोई खरीददार नहीं मिल सका था।

लक्ष्मण ने दी शुभकामना -

लक्ष्मण ने लिखा कि सीजन की शुरुआत में ईशांत को विकेट लेते देख अच्छा लग रहा है। खेल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का हमेशा ही प्रशंसक रहा हूं। इशी तुम्हारा ये सीजन सफल रहे। इशांत शर्मा सीमित ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 23 जनवरी 2016 को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। जबकि ईशांत टी-20 में आखिरी बार 2013 में भारतीय टीम में दिखें थे।

देखें विडियो -

Good to see @ImIshant amongst wickets early in the season. Always been a great fan of his commitment towards the game. Have a good season Ishy. https://t.co/BNDDe07quJ