नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) के 11वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) को अपना घर यानी चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम में अब कोई भी मैच नहीं खेलना हैं ऐसे में चेन्नई के सभी मैचों को पुणे के क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया है। कावेरी जल विवाद के चलते आईपीएल कार्यवाहक समिति ने चेन्नई से सभी मैचों को पुणे शिफ्ट कर दिया हैं। इस कारण से चेन्नई के फैंस में निराशा थी लेकिन CSK ने अब अपने फैंस के लिए पूरी ट्रेन बुक कर ली है, जोकि उनको चेन्नई से पुणे तक पहुंचाएगी। लगभग 2000 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 20 घंटे में पूरा करेगी, लेकिन CSK के फैंस में जोश में कोई भी कमी नहीं आने वाली। CSK ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्रेन में सफर करते हुए फैंस की तस्वीरें शेयर की हैं। फैंस के जोशो-खरोश को देखकर चेन्नई के प्लेयर भी काफी उत्साहित हैं।



1000 दर्शक 12 डब्बों में भरकर पहुंचेंगे

CSK का अगला मुकाबला 20 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स(RR) से चेन्नई के नए घर पुणे में होना है। CSK ने अपने जुनूनी फैंस के लिए पूरी ट्रेन ही बुक करा दी है। CSK ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस ट्रेन की कई फोटोज शेयर की हैं, ट्रेन में चेन्नई के फैंस काफी मस्ती कर रहे हैं। रेलवे ने CSK के 1000 फैंस के लिए लगभग एक दर्जन डिब्बे अलॉट किए हैं ।

.@ChennaiIPL are set to play the rest of their home matches in the #VIVOIPL at Pune and so are the @CSKFansOfficial with their #WhistlePoduExpress! Catch the fun journey of the fans from their old home to the new on the #SuperKingsShow, tomorrow on Star Sports! pic.twitter.com/YyF8LiKVFE