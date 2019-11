IPL में युवराज सिंह को मिल गया खरीददार! इस टीम की जर्सी में उतरेंगे मैदान पर

नई दिल्ली। आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2020 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सभी टीमों में खिलाड़ियों की अदला-बदली की गई है और जो खिलाड़ी रिलीज किए गए हैं वो अब नीलामी में जाएंगे। इन खिलाड़ियों में टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह का भी नाम शामिल है। युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। ये युवराज सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब युवराज सिंह को खरीददार मिल गया है। संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि युवराज सिंह अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल सकते हैं।

केकेआर के सीईओ ने युवराज को खरीदने के दिए संकेत

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि युवराज सिंह आईपीएल के अगले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल, आईपीएल नीलामी से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें टीम के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन भी शामिल थे। ये बात युवराज सिंह को पसंद नहीं आई और उन्होंने लिन को रिलीज करने के फैसले पर केकेआर की जमकर आलोचना की थी।

केकेआर के सीईओ ने दिया ये जवाब

अब केकेआर के सीईओ वैंकी मैसूर ने युवराज सिंह की आलोचना का ही जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये संकेत दिया है कि केकेआर युवराज सिंह को खरीद सकती है। मैसूर ने युवराज सिंह को टैग करते हुए ट्वीट में कहा है,‘युवराज, हमने क्रिस लिन को इसलिए रिलीज किया ताकि हम आपके लिए बोली लगा सकें! आप दोनों चैंपियन खिलाड़ियों के लिए बहुत सम्मान और प्यार है।’

आपको बता दें कि केकेआर से रिलीज किए गए क्रिस लिन भी इन दिनों अबु धाबी टी 10 लीग में मराठा अरेबियंस टीम का हिस्सा हैं। सोमवार को उन्होंने अरेबियंस की कप्तानी करते हुए एक विस्फोटक पारी खेली थी।

@YUVSTRONG12 we released @lynny50 so that we could bid for you! 😜 Love and respect for both of you champions! #IPL2020 #KKR #Legends #Sixhitters @KKRiders