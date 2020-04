IPL 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, BCCI ने की आधिकारिक घोषणा

नई दिल्ली। लॉकडाउन की समयसीमा 3 मई तक बढ़ने के बाद बीसीसीआई ( BCCI ) ने आईपीएल ( IPL )को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। बुधवार को बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। फिलहाल बीसीसीआई ( BCCI ) के पास आईपीएल के आयोजन को लेकर कोई प्लान नहीं है।

मंगलवार को मीटिंग में हो गया था ये फैसला

इससे पहले मंगलवार शाम को एक बैठक में बातचीत हुई थी, जहां BCCI के शीर्ष अधिकारी सौरव गांगुली (अध्यक्ष), जय शाह (सचिव), बृजेश पटेल (आईपीएल अध्यक्ष), अरुण धूमल (कोषाध्यक्ष) और हेमंग अमीन (IPL मुख्य परिचालन अधिकारी) मौजूद थे। इसी मीटिंग में आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया। हो सकता है आईपीएल का आयोजन मई के महीने में कराया जाए।

Indian Premier League 2020 season has now been postponed indefinitely: BCCI Official pic.twitter.com/5kWlfHCh54