IPL 2021 : महेन्द्र सिंह धोनी ने जड़ा 114 मीटर लंबा छक्का, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रेल से शुरू होगा। इस समय टीमें आईपीएल की तैयारियों में जुटी हुई हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भी मैदान पर खूब पसीना बहा रहे हैं। धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) का पहला मुकाबला 10 मई को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से होगा। इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रेनिंग कैंप चेन्नई में चल रहा है। इस कैंप में धोनी, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडु और ओपनर रितुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

धोनी ने जड़ा 114 फिट लंबा गगनचुंबी SIX

चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप में किसी तरह की तैयारियां कर रहे है, इसे लेकर चेन्नई सुपरकिंग्स के इंटाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें धोनी ने नेट प्रैक्टिस के दौरान 114 फिट लंबा गगनचुंबी SIX जड़ा। इस वीडियो के कैप्शन में चेन्नई ने बताया कि धोनी 109 और 114 मीटर लंबा SIX उड़ा रहे हैं। धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनके फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं।

सबसे खराब रहा था पिछला सीजन

धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का पिछला सीजन सबसे खराब रहा। आईपीएल के इतिहास में पहली टीम प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई थी। इस बार टीम एक बार अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को दौरान का प्रयास करेगी। पिछले सीजन में चेन्नई 14 में से सिर्फ 6 मैच ही जीत पाई थी।

चेन्नै सुपर किंग्स की टीम

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन जगदीशन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, सैम करन, जोश हेजलवुड, आर साई किशोर, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, कृष्णप्पा गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, हरि निशांत।