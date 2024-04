IPL 2024: आज सुपरसंडे में KKR vs RCB और PBKS vs GT का डबल धमाल, जानें कब-कहां देखें एकदम फ्री

KKR vs RCB 36th Match कब शुरू होगा? इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 36वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3.00 बजे मैच का टॉस होगा।

KKR vs RCB का मैच कहां खेला जाएगा? KKR vs RCB का मैच आज 21 अप्रैल को कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। PBKS vs GT 37th Match कब शुरू होगा?

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 37वां मैच आज पंजाब किंग्‍स और गुजरात टाइटंस के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 7.00 बजे मैच का टॉस होगा। PBKS vs GT का मैच कहां खेला जाएगा?

PBKS vs GT का मैच आज 21 अप्रैल को चंडीगढ़ के मुल्लांपुर महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। KKR vs RCB and PBKS vs GT मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देखें?

KKR vs RCB and PBKS vs GT मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर देख स‍कते हैं। जियो सिनेमा पर हिंदी के साथ ही विभिन्‍न भाषाओं कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप एकदम मुफ्त देख सकते हैं।

KKR vs RCB and PBKS vs GT मैचों का लाइव प्रसारण कहां देखें? KKR vs RCB and PBKS vs GT मैचों का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा कॉमेंट्री का लुत्‍फ उठा सकते हैं।