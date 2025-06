IPL 2025: GT के दो युवा खिलाड़ियों का कमाल, एक ने ऑरेंज कैप जीता तो एक ने पर्पल कैप पर जमाया कब्जा

Sai Sudharsan and Prasidh Krishna: गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप, जबकि उनकी ही टीम के साथ गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप का पुरस्कार जीता।

भारत•Jun 03, 2025 / 11:24 pm• satyabrat tripathi

Sai Sudharsan (Photo Credit: IANS)

Sai Sudharsan and Prasidh Krishna won the Orange Cap and Purple Cap respectively in IPL 2025: गुजरात टाइटंस (GT) के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मंगलवार को IPL 2025 सीजन के दौरान सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता। 23 वर्ष और 231 दिन की उम्र में साई सुदर्शन यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। 2023 में जब शुभमन गिल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, तब उनकी उम्र 23 वर्ष और 263 दिन थी।