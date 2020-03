आईपीएल गवर्निंग कमेटी की मीटिंग के बाद शाहरुख और वाडिया बोले, स्वास्थ्य सबसे पहले

मुंबई : कोरोना वायरस (COVID-19) बढ़ते प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 की तारीख 29 से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। इस सिलसिले में सभी फ्रेंचाइजी के साथ शनिवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी हुई थी। बैठक के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सह-मालिक और दिग्गज बॉलीवुड शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने उम्मीद जताई की जल्द ही कोविड-19 महामारी कम होगी और आईपीएल का 13वां संस्करण शुरू होगा। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के सह-मालिक नेस वाडिया ने कहा कि वह अपना नुकसान नहीं देख रहे, बल्कि उनके लिए लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

शाहरुख बोले, सुरक्षा सबसे अहम है

आईपीएल की तारीख 29 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर देने के एक दिन बाद मुंबई में आईपीएल गवर्निंग कमिटी की बैठक हुई। इसमें सभी फ्रेंचाइजी टीम के मालिक शामिल हुए। बैठक के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट कर लिखा कि मैदान से बाहर सभी फ्रेंचाइजी मालिकों से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल मालिकों के बीच बैठक की बैठक में भी वही बातें दोहराई गईं। जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं कि दर्शकों, खिलाड़ियों, प्रबंधन और हम जहां खेलते हैं, उन शहरों की सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। शाहरुख ने अपने ट्वीट में यह भी उम्मीद जताई कि वायरस का जोर कम होगा, ताकि आईपीएल आयोजित हो सके। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी मालिक सरकार के साथ संपर्क रहेंगे और हर किसी के स्वास्थ्य के मद्देनजर कोई फैसला लेंगे।

2/2. Hope the spread of the virus subsides & the show can go on. BCCI & team owners in consultation with the govt will keep a close watch & decide the way fwd in the health interest of ever1. Lovely 2 meet every1 & then sanitise ourselves repeatedly.. @SGanguly99 @JayShah #BPatel

नेस वाडिया ने बोले, सुरक्षा अहम

वहीं इस मीटिंग के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के सह-मालिक नेस वाडिया ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि बीसीसीआई-आईपीएल फ्रेंचाइजी और अधिकृत प्रसारणकर्ता स्टार तीनों अपना वित्तीय नुकसान नहीं देख रहे हैं। यह भी नहीं देख रहे कि हम क्या कमा सकते हैं। पैसों की चिंता किसी को नहीं है। हमारे लिए भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य सबसे पहले और सबसे अहम है।

Ness Wadia, co-owner of Kings XI Punjab, after BCCI-IPL franchises meet in Mumbai: BCCI, IPL, and Star are very clear that we are not looking at the financial loss or what we could have earned. This is not about money. The Health of the citizens of India is first and foremost. pic.twitter.com/RqlMX1xv7H