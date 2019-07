केकेआर को पछाड़कर सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड को विश्व कप दिलाने वाले ट्रेवर बेलिस को बनाया कोच

हैदराबाद : इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL ) की पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ( SRH ) ने कोलकाता नाइड राइडर्स ( KKR ) को पछाड़कर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता बनाने वाले वर्तमान कोच ट्रेवर बेलिस को अपनी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टॉम मूडी की जगह लेंगे। ऐसी खबरे आई थी कि केकेआर भी बतौर कोच ट्रेवर बेलिस को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

हैदराबाद ने मारी बाजी

सनराइजर्स हैदराबाद ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि काफी सावधानीपूर्वक सोच-विचार करने के बाद हैदराबाद ने मुख्य कोचिंग को अलग दिशा में ले जाने का फैसला किया है और हम टॉम मूडी से अलग हो रहे हैं। ट्रेवर बेलिस ने इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के कोच हैं और वह दो बार कोलकाता नाइट राइडर्स को भी आईपीएल का खिताब दिला चुके हैं। इसके अलावा वह सिडनी सिक्सर्स को बिग बैश लीग तथा चैम्पियंस लीग दिला चुके हैं। वह खुद को विजेता साबित कर चुके हैं और उम्मीद है कि उनकी सफलता का यह रिकॉर्ड हैदराबाद को भी आगे लेकर जाएगा।

सनराइजर्स ने टॉम मूडी के योगदान की तारीफ की

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉम मूडी के योगदान की तारीफ की। फ्रेंचाइजी ने कहा कि उन्होंने टीम पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। उनकी कोचिंग में पिछले सात सालों में सनराइजर्स पांच बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं और 2016 में चैम्पियन बने हैं। हम उन्हें उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

केकेआर की भी थी बेलिस पर नजर

खबर है कि रविवार को जैक कैलिस को मुख्य कोच पद से हटाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की नजर भी बतौर मुख्य कोच अपनी फ्रेंचाइजी टीम से ट्रेवर बेलिस को जोड़ने पर थी। ट्रेवर बेलिस केकेआर को 2011-14 तक पहले भी केकेआर को कोचिंग दे चुके थे। इस दरमियान उन्होंने केकेआर को दो बार आईपीएल चैम्पियन बनाया था। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वह आईपीएल में केकेआर से जुड़ने को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सनराइजर्स ने केकेआर को चौंकाते हुए ट्रेवर बेलिस को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली।

🚨Announcement🚨



Trevor Bayliss , England's WC Winning coach, has been appointed as the new Head Coach of Sunrisers Hyderabad . #SRHCoachTrevor pic.twitter.com/ajqeRUBym5