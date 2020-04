तीन मई तक आईपीएल हुआ स्थगित, जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार की सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी। लॉकडाउन की अवधि 19 दिन और बढ़ने के साथ ही यह तय हो गया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वां सीजन एक बार स्थगित होगा। बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लगे 21 दिन के लॉकडाउन का आज अंतिम दिन था।

15 अप्रैल तक स्थगित किया गया था आईपीएल

बता दें कि आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने के बाद बीसीसीआई को इसे एक बार फिर स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि बीसीसीआई आज शाम तक या फिर कल तक इसे स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा कर देगा। वह अपने अधिकारियों से बात कर यह घोषणा कर सकती है कि इसे कब तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि बीसीसीआई सूत्र ने यह जानकारी दी कि तीन मई तक आईपीएल स्थगित कर दिया गया है।

और मुश्किल हुआ आईपीएल होना

आईपीएल 2020 के आयोजन पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन तीन मई तो इसे खेला जाना कतई मुमकिन नहीं है। अगर इस अवधि में भी हालात बहुत बेहतर नहीं होते तो इसके बाद भी इसका आयोजन होना मुश्किल होगा। इसके बाद बरसात और फिर अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आईसीसी टी-20 विश्व कप के कारण आईपीएल के लिए नया कैलेंडर निकालना काफी मुश्किल होगा।

As the lockdown has been extended till May 3 by the government, we will postpone the Indian Premier League for the time being: BCCI Sources pic.twitter.com/VzRpTlVa9M