पालघर घटना से आक्रोशित हैं इरफान पठान, बोले- बर्बर, भयानक और शर्मनाक

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु समेत तीन लोगों की मॉब लिंचिंग की घटना को टीम इंडिया (Team India) को पूर्व दिग्गज हरफनमौला इरफान पठान (Irfan Pathan) ने शर्मनाक और बर्बर करार दिया है। पठान ने इस भयावह घटना पर ट्वीट कर गहरा दुख और आक्रोश जताया है।

घटनास्थल पर ही हुई तीनों की मौत

मिली खबर के अनुसार नासिक से सूरत जा रहे साधुओं की गाड़ी को पालघर में कुछ लोगों ने रोक लिया और उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस गाड़ी में 70 और 35 साल के दो साधु और एक 30 साल का ड्राइवर था। ये तीनों एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने इन्हें चोर समझकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। कासा पुलिस थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंदराव काले ने बताया कि गुस्साई भीड़ ने वैन रोककर उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। मरने से पहले ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर दिया था।

भारी भीड़ हो गई थी इकट्‌ठा

आनंद राव काले ने बताया कि काफी संख्या में लोग इकट्‌ठा हो गए थे। हमने साधुओं और ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों में से नौ नाबालिग हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैंडल ने भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है। घटना के दिन ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शर्मनाक कृत्य के लिए अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा।

The Palghar incident has been acted upon. The police has arrested all those accused who attacked the 2 sadhus, 1 driver and the police personnel, on the day of the crime itself.