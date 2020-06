Galwan Valley : शहीदों पर Irfan Pathan का ट्वीट पढ़ लोग दे रहे हैं सलामी, Sachin Tendulkar ने भी दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली : लद्दाख की गलवान घाटी (Galwan Valley) से आई खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। चहुंओर आक्रोश और शोक का माहौल है। चीन के साथ झड़प में भारत ने 20 जवान शहीद हो गए हैं। इसे लेकर क्रिकेट जगत में भी तिलमिलाहट दिख रही है। टीम इंडिया (Team India) के सभी दिग्गज कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), सीमित फॉर्मेट के उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), टेस्ट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (IShant Sharma), पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra sehwag), टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला और सिक्सर किंग युवराज सिंह (Yuvraj Singh) से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) तक ने ट्वीट कर आक्रोश जताया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।

इरफान पठान ने सैनिकों के सम्मान में किया भावुक ट्वीट

इस तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के बीच शहीदों की याद में टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला और बाएं हाथ के स्विंग के सुल्तान इरफान पठान (Irfan Pathan) का ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने यह ट्वीट काफी गुस्से में किया है। इसे ट्वीट करते हुए वह बेहद भावुक हो गए हैं। इरफान पठान ने बुधवार को एक बेहद भावुक ट्वीट में लिखा- 'सीमा पर हम अपने सैनिकों को खो देते हैं। मैं सच में कामना और प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए, जब एक मां को अपने बेटे को खोने के दर्द से गुजरना न पड़े। एक पिता को अपना वंश नहीं खोना पड़े। एक भाई अपना दोस्त न खोए और एक बहन वह हाथ न खो दे, जिस पर वह राखी बांधती है।' बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी इरफान पठान ने शहीदों के सम्मान में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि हम सभी हमेशा उन भारतीय जवानों के कर्जदार रहेंगे, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया। इसके बाद #GalwanValley के साथ जयहिंद लिखा।

At the border we lose our soldiers. I really wish & pray there should be a way when a mother doesn’t have to go through the pain of losing her son,a father doesn’t lose his lineage. A brother doesn’t lose his friend & a sister doesn’t lose a hand on which she ties Rakhi.. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 17, 2020

We will always be indebted to our jawans of #IndianArmy who lost their lives in #GalwanValley #JaiHind — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 16, 2020

सचिन बोले, पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है

इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- 'हमारे जवान उन लोगों में जीवित रहेंगे, जिन्हें उन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए सहासिक कदम उठाकर प्रेरित किया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।' इसके आगे सचिन ने लिखा- 'इस समय पूरा देश शहीदों के परिवार और माता-पिता के साथ खड़ा है। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे।'

