नई दिल्ली। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जालमी को 3 विकेट से रौंद ट्रॉफी अपने नाम की। जेपी डुमिनी की कप्तानी में 148 रनो का पीछा करने उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मात्र 16.5 ओवर में मैच जीत लिया। मैच के हीरो रहे ल्यूक रोंची जिन्होंने 26 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से 52 रन ठोक इस्लामाबाद यूनाइटेड को शानदार शुरुआत दिलाई। गेंदबाजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शादाब खान ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 3 विकेट झटके।



पेशावर जालमी की बैटिंग फ्लॉप रही

पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी कप्तान डैरेन सैमी की पेशावर जालमी की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर पायी और पिछले मैच के हीरो रहे उनके बल्लेबाज कामरान अकमल मात्र 1 रन पर समित पटेल का शिकार बने। बीच के ओवरों में जूझती टीम को इंग्लैंड के लिआम डॉसन और क्रिस जॉर्डन ने क्रमशः 33 और 36 रन बनाकर संभाला। आखिरी के ओवरों में वहाब रिआज ने आतिशी 28 रन बनाकर टीम को सम्मानित स्कोर तक पहुंचाया। गेंदबाजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए समित पटेल ने चार ओवरों में 26 रन खर्च कर 2 विकेट लिए वहीं लेग स्पिन गेंदबाज शादाब खान ने उतने ही ओवरों में 25 रन देकर 3 विकेट लिए।



रोंची और साहिबजादा ने इस्लामाबाद की जीत की नींव रखी

रनो का पीछा करने उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के ओपनर ल्यूक रोंची और साहिबजादा फरहान ने टीम को धुंवाधार शुरुआत दिलाई । दोनों की 96 रनो की ओपनिंग साझेदारी ल्यूक रोंची के 52 रन के स्कोर पर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर आउट होने से टूटी। साहिबजादा ने 44 रनो की पारी खेलकर वहाब रिआज का शिकार बने। इन दोनों के आउट होने के बाद पेशावर जालमी ने वहाब रिआज और हसन अली की शानदार गेंदबाजी के जरिए मैच में वापसी की। लेकिन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आसिफ ने सिर्फ 6 गेंदों में 3 छक्को की बदौलत 26 रन बना डाले। फरहान अशरफ ने वहाब रिआज की गेंद पर सिक्स लगा पीएसएल ट्रॉफी अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की झोली में डाल दी। पेशावर जालमी के गेंदबाज हसन अली काफी महंगे साबित हुए। वहीं वहाब रियाज ने किफायती गेंदबाजी कर दो विकेट झटके।



प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट रहे ल्यूक रोंची

नौ साल के इंतजार के बाद कराची ने बड़े मैच का आयोजन किया। मैच कई बार उबाऊ होने को था पर वापसीयों से रोमांच बना रहा।पेशावर जालमी की टीम लगातार चार मैच जीत कर फाइनल में पहुंची थी और उसने फाइनल में अच्छी टक्कर दी। लेकिन बेहतर टीम जीतती है यह कहावत सही साबित हुई और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो की पुरे सीजन में लम्बे अंतर से सबसे बेहतर टीम थी, टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रही। फहीम अशरफ को बेस्ट गेंदबाज घोषित किया गया। कामरान अकमल बेस्ट बल्लेबाज रहे और संगकारा बेस्ट विकेटकीपर घोषित किए गए। प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट दोनों ही अवार्ड ल्यूक रोंची के नाम रहे जिन्होंने सीजन में सर्वाधिक 435 रन 182 की स्ट्राइक रेट से बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का यह दूसरा पीएसएल टाइटल है इससे पहले वह 2016 का पीएसएल टाइटल भी जीत चूकी है।

Faheem Ashraf scores the match-winning six for Islamabad United!

Watch ball by ball highlights at https://t.co/cOZwC5PSix#IUvPZ #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/u7GanoAfmg