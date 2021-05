जसप्रीत बुमराह ने खास अंदाज में किया पत्नी संजना को बर्थडे विश, रोमांटिक तस्वीर शेयर कर लिखा ऐसा मैसेज

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने गुरुवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जसप्रीत बुमराह उनके साथ थे। बुमराह ने बड़े ही खास अंदाज मेें पत्नी संजना को बर्थडे विश किया। बुमराह ने सोशल मीडिया पर संजना के साथ अपनी एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा। बुमराह के फैंस इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं और संजना को बर्थडे विश भी कर रहे हैं। बता दें कि संजना पेशे से टीवी एंकर हैं।

शादी के बाद पहला बर्थडे

बता दें कि संजना का शादी के बाद यह पहला बर्थडे है इसलिए जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन के लिए यह दिन खास है। इस मौके पर जसप्रीत बुमराह ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें संजना, बुमराह को किस करते नजर आ रही हैं। तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए बुमराह ने एक खास संदेश भी लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि उस इंसान को बधाई, जो हर रोज मेरा दिल जीतता है। तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं।

यह भी पढ़ें— IPL 2021 बीच में ही स्थगित होने से BCCI को हो सकता है 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान

Happy birthday to the person who steals my heart everyday. You’re my person, I love you. ❤ pic.twitter.com/4QuIPUL1kX