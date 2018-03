क्रिसमस डे पर धोनी की बेटी जीवा ने फिर गाया गाना, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। भारतीय पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बेटी जीवा के वीडियो जब भी वायरल होते है सुर्खियां बटोरते है। ऐसा ही कुछ क्रिसमस डे के मौके पर हुआ। भारत और श्रीलंका के आखिरी टी20 मैच के बाद धोनी अपनी फॅमिली के साथ क्रिसमस मानाने अपने घर रांची पहुंचे। घर में धोनी ने जीवा के साथ क्रिस्टमन मनाया जिसक एक वीडियो सामने आया है।

