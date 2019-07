वर्ल्ड कप फाइनल में हार से बेहद उदास जिमी नीशम, बच्चों को खेल में करियर ना बनाने की दी सलाह

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हार से न्यूजीलैंड की टीम को गहरा झटका लगा है। टीम के कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार से टूट गए हैं। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऑलराउंडर जिमी नीशम ने अपना दुख ट्विटर पर जाहिर किया है। जिमी नीशम ने एक भावुक ट्वीट में बच्चों से खेल को ना चुनने की अपील की है।

ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न में डूबा इंग्लैंड, मैदान से लेकर सड़कों तक दिखे हैप्पी मोमेंट

जिमी नीशम ने मैच के बाद किए भावुक ट्वीट

- नीशम ने मैच के बाद ट्वीट किया, ‘यह दुखद है। उम्मीद है कि अगले दशक में एक या दो दिन ऐसे होंगे जब मैं मैच के आखिरी आधे घंटे के बारे में न सोचूं। इंग्लैंड को शुभकामनाएं, वे जीत के हकदार थे।’ जिमी नीशम ने मैच के बाद तीन ट्वीट किए। नीशम ने अपने अगले ट्वीट में लिखा 'आज जो समर्थक आए उनको धन्यवाद। हम आपको पूरे मैच के दौरान सुन रहे थे। हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, इसके लिए हम आप माफी चाहते हैं।'

- अपने आखिरी ट्वीट में नीशम ने बच्चों को सलाह देते हुए लिखा, 'बच्चों अपना करियर खेल में मत बनाना। आप बेकिंग (बेकरी) या किसी और प्रोफेशन में करियर बना लेना और 60 की उम्र में मोटे और खुश होकर दुनिया को अलविदा कहना।'

विश्व चैंपियन इंग्लैंड को मिले 28 करोड़ रुपए, रोहित शर्मा ICC के 'गोल्डन बैट' से सम्मानित

That hurts. Hopefully there’s a day or two over the next decade where I don’t think about that last half hour. Congratulations @ECB_cricket , well deserved. — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 14, 2019

Thank you to all the supporters that came out today. We could hear you the whole way. Sorry we couldn’t deliver what you so badly wanted. — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 15, 2019

आईसीसी के नियम की वजह से वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हार की वजह किस्मत ज्यादा रही, क्योंकी सुपर ओवर में भी मैच टाई होने के बाद मैच का नतीजा आईसीसी के एक नियम के तहत निकला। उस नियम के मुताबिक, मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। कीवी टीम की ओर से सुपर ओवर में जब मार्टिन गप्टिल के साथ नीशम बल्लेबाजी करने आए तो इससे हर कोई हैरान रह गया। हालांकि, भले ही टीम को जीत न मिली हो, लेकिन नीशम ने अपने कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 5 गेंदों पर 13 रन बनाए।

'स्विंग के सरताज' ट्रेंट बोल्ट का आईसीसी टूर्नामेंटों में रहा है बेहतरीन रिकार्ड