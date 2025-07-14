ENG vs IND: आर्चर का तूफान नहीं झेल पाए भारतीय बल्लेबाज, लॉर्ड्स टेस्ट में बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल

Ind vs Eng 3rd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है तो आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले 3 दिन तक दोनों टीमें मुकाबले में एक बारबर थीं लेकिन आखिरी दो दिन इंग्लैंड के पाले में नतीजा झुक गया है। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट चाहिए तो भारतीय टीम को जीत के लिए 81 रन की दरकार है। रवींद्र जड़ेजा क्रीज पर हैं और उनका साथ देने जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज आएंगे, क्योंकि यही दोनों बल्लेबाज बचे हैं।