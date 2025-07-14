ENG vs IND: आर्चर का तूफान नहीं झेल पाए भारतीय बल्लेबाज, लॉर्ड्स टेस्ट में बिगाड़ा टीम इंडिया का खेल

Jofra Archer bowled Out Rishabh Pant (Photo- Jiohotstar)
Ind vs Eng 3rd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है तो आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले 3 दिन तक दोनों टीमें मुकाबले में एक बारबर थीं लेकिन आखिरी दो दिन इंग्लैंड के पाले में नतीजा झुक गया है। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट चाहिए तो भारतीय टीम को जीत के लिए 81 रन की दरकार है। रवींद्र जड़ेजा क्रीज पर हैं और उनका साथ देने जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज आएंगे, क्योंकि यही दोनों बल्लेबाज बचे हैं।
चार दिन के खेल समाप्त होने के बाद टीम इंडिया की स्थिति खराब लग रही थी। चौथे दिन भारतीय टीम ने 58 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन की शुरुआत में ही टीम इंडिया को बड़े झटके लग गए। जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज हथियार डालते नजर आए। पहले यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में विकेट गंवाया तो दूसरी पारी में ऋषभ पंत उनकी रेत रफ्तार से बीट हुए और पवेलियन लौट गए।
अब तक आर्चर इस पारी में 3 विकेट चटका चुके हैं। बता दें कि उन्होंने लगभग साढ़े 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है और आते ही उन्होंने अपने पहले ओवर में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित्त कर पवेलियन भेजा था। पहली पारी में उन्होंने दो विकेट चटकाए और दूसरी पारी में अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं। इंग्लैंड को जब जब विकेट की दरकार हुई है आर्चर ने विकेट निकाला है।
भारतीय टीम ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने भी पहली पारी में 387 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 192 रन बनाए। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 58 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए थे। पांचवें दिन भारत ने अब तक पहले सत्र में 21.5 ओवर में 54 रन बनाए हैं और 4 विकेट गंवा दिए हैं। यानी भारत कुल 112 रन बनाकर 8 विकेट गंवा चुका है।
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