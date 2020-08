पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में Jonathan Trott बने इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच

लंदन : कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच ब्रेक के बाद इंग्लैंड में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच शुरू हुआ और वेस्टइंडीज के खिलाफ (England vs West Indies) खेली गई पहली टेस्ट सीरीज कामयाबी के साथ संपन्न भी हो गया। इसके बाद इस वक्त इंग्लैंड की टीम आयरलैंड के खिलाफ (England vs Ireland) तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलने में व्यस्त है और सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त भी बना चुका है। चार तारीख को आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की एकदिवसीय सीरीज खत्म होगी और इसके महज एक दिन बाद वह पांच अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ (England vs Pakistan) तीन मैचों का टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। इसके लिए इंग्लैंड ने अपने कोचिंग टीम में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) को जोड़ा है। वह पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच होंगे।

Friendship Day पर Suresh Raina ने अपने Team India के साथी को किया विश, बताया- मेंटर

जीत के रथ पर सवार होने के बावजूद ट्रॉट को किया शामिल

बता दें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज खेली है। पहला टेस्ट हारने के बाद इसे इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। इस दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों का प्रदर्शन ठीक-ठाक ही रहा है। इसके बावजूद इंग्लैंड ने कोचिंग टीम में ट्रॉट को जगह दी है। 39 साल के ट्रॉट को इंग्लैंड का बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उनका क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। अब बतौर कोच उन्होंने राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। उन्हें न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर जीतन पटेल (Jeetan Patel) और वॉरविकशर के तेज गेंदबाज ग्रीम वेल्च (Greame Welch) का साथ सहयोगी स्टाफ में शामिल किया गया हैं।

एक बार फिर Dhoni ने बदला हेयरस्टाइल, IPL 2020 से पहले नया लुक आया सामने, देखें तस्वीर

ऐसा रहा है ट्रॉट का करियर

ट्रॉट इंग्लैंड के लिए 2009-2015 के बीच 52 टेस्ट खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3,835 रन बनाए हैं। वहीं 68 वनडे और सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी उन्होंने खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ट्रॉट ने 18,662 रन बनाए।

बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच बुधवार से ओल्ड ट्रैफर्ड के मैनचेस्टर में खेली जाएगी। इसके बाद अगले दो मैच साउथेम्पटन के एजियास बाउल मैदान पर खेले जाएंगे।