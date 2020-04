लॉकडाउन में कोहली और सचिन के बाद कपिल देव का लुक आया सामने, लोगों ने कहा- क्रिकेट का रजनीकांत

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण इस वक्त भारत में करीब एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान सभी क्रिकेटर घर में हैं और सोशल मीडिया के जरिये अपने प्रशंसकों से जुड़े हैं। लॉकडाउन में सारे हेयरस्टालिश भी अपने घरों में कैद हैं। इस कारण सभी को हेयरकट की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इस कारण कुछ क्रिकेटर खुद या अपने परिवार की मदद से हेयरकट कर रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का हेयरकट उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने किया था तो सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने खुद ही अपने बाल काट लिए थे। अब भारत को 1983 में पहली बार विश्व कप का खिताब दिलाने वाले सुपर स्टार क्रिकेटर कपिल देव (Kapil Dev) ने अपना लुक चेंज कर लिया है। उनका यह लुक किसी भी बॉलीवुड एक्शन हीरो को मात दे रहा है। कपिल की यह तस्वीर देखकर किसी ने उन्हें किरमानी कहा तो किसी ने क्रिकेट का रजनीकांत तक कह दिया।

सिर के सारे बाल साफ कर सूट-बूट में दिखे कपिल

अब कपिल देव अब सोशल मीडिया पर एकदम नए लुक में नजर आए। उन्होंने अपने सिर के बाल साफ कर लिए हैं और इसमें उनकी मूंछ और दाढ़ी बढ़ा रखी है और काफी अंदाज में आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है। इसके अलावा वह सूट-बूट में नजर आ रहे हैं। कपिल देव का ये लुक प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि हाल में ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भी अपने सिर का बाल पूरी तरह साफ कर लिए थे। उन्होंने यह सम्मान कोरोना वॉरियर्स और मेडिकल स्टाफ को सम्मान देने के लिए किया था।

बाहुबली का कटप्पा तक कह रहे हैं लोग

पूर्व भारतीय कप्तान का यह नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनकी यह तस्वीर देखकर लोग उनकी तुलना पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी और विंडीज के विध्वंसक बल्लेबाज विवयन रिचर्ड्स से कर रहे हैं। कुछ प्रशंसक तो उन्हें क्रिकेट का रजनीकांत और कटप्पा भी कह रहे हैं।

Is it just me or #KapilDev is starting to look like #Thanos.🤔 #lockdownextension pic.twitter.com/1G4AcQPw7g