'गेम चेंजर रहे हैं कपिल देव, उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया सकता'

नई दिल्ली। भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जीताने वाले पूर्व दिग्गज गेंदबाज कपिल देव (Kapil Dev) को लेकर आईसीसी के हाल ऑफ फेम सीरीज में दुनिया के कई दिग्गजों ने इंडियन क्रिकेट में कपिल देव के योगदान को लेकर अपनी—अपनी प्रतिक्रिया दी। दिग्गजों का कहना है कि कपिल देव इंडियन क्रिकेट में एक नया मोड़ लेकर आए। आईसीसी ने हाल ऑफ फेम सीरीज एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें क्रिकेट दिग्गजों और प़त्रकारों ने अपनी—अपनी प्रतिक्रिया देते हुल कपिल देव की तारीफों का पुल बांध रहे हैं।

कपिल देव ने फास्ट बॉलिंग का बनाया 'सेक्सी'

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जोनाथन एग्नेव ने कपिल देव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनका कहना है कि कपिल देव ने इंडिया में फास्ट बॉलिंग को 'सेक्सी' बना दिया। उन्होंने आईसीसी के वीडियो में कहा, 'जब भी मैं कपिल देव के सामने आया वो स्माइल के साथ मुकाबला खेलते थे। मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा योगदान फास्ट बॉलिंग को सेक्सी बनाना है। वो इंडियन क्रिकेट में एक नया मोड़ लेकर आए।'

कपिल देव को बताया गेंम चेंजर

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम और स्टीफन फ्लेमिंग ने कपिल देव की तारीफ करते हुए कहा कि वह टीम इंडिया के लिए एक गेंम चेंजर गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने कहा,'400 से ज्यादा विकेट, 5000 प्लस रन और 250 प्लस वनडे विकेट। मेरे लिए वो एक सच्चे गेम चेंजर हैं।'

