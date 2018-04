नई दिल्ली। अपने एक ट्वीट विवादित ट्वीट की वजह से पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं। अफरीदी अपने इस ट्वीट के चलते सोशल मीडिया में सब के निशाने पर हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जसिके बाद लगातार भारतीय समर्थंक और क्रिकेटर्स उन पर निशाना साध रहे हैं। सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर , खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना और मशहूर लेखक जावेद अख्तर के बाद अब भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज कपिल देव ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है।

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018

कोहली ने कहा अपने देश के साथ खड़ा होना मेरी पहली प्राथमिकता

दरअसल अफरीदी ने कश्मीर में मारे गए आतंकियों को निर्दोष बताते हुए एक ट्वीट किया था जिसके बाद गौतम गंभीर, रैना और जावेद अख्तर ने उन पर कटाक्ष कस्ते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया था। अब इस मामले पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा "एक भारतीय होने के नाते देश के लिए जो भी अच्छा होता है, हम वही कहते हैं। अगर कुछ भी देश के खिलाफ होता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा।" साथ ही कोहली ने ये भी कहा के किसी भी मुद्दे पर बोलना किसी की निजी राय है। जब तक मुझे किसी मामले की पूरी जानकारी नहीं होती मैं उसपर राय नहीं रखता। लेकिन अपने देश के साथ खड़ा होना मेरी पहली प्राथमिकता है।"

Who is he? Why are we giving importance to him? We should not be giving importance to certain people: Kapil Dev, on #ShahidAfridi's tweet. pic.twitter.com/Cc4FdzxEx7 — ANI (@ANI) April 4, 2018

Dear Mr Afridi , since you want to see a peaceful JK sans any human rights violations could you please see to it that pak terrorists stop infiltrations n pak army stops supporting the separatists by closing down the training camps . It will greatly help in solving the problem — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 3, 2018

Media called me for reaction on @SAfridiOfficial tweet on OUR Kashmir & @UN. What’s there to say? Afridi is only looking for @UN which in his retarded dictionary means “UNDER NINTEEN” his age bracket. Media can relax, @SAfridiOfficial is celebrating a dismissal off a no- ball!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 3, 2018

As an Indian you want to express what is best for your nation & my interests are always for the benefit of our nation. If anything opposes it, I would never support it for sure: Virat Kohli on #ShahidAfridi (1/2) pic.twitter.com/EWUKQwlXec — ANI (@ANI) April 4, 2018

But having said that, it's a very personal choice for someone to comment about certain issues. Unless I have total knowledge of the issues & the intricacies of it I don't engage in it but definitely your priority stays with your nation: Virat Kohli on #ShahidAfridi (2/2) pic.twitter.com/JFDwrbOMk5 — ANI (@ANI) April 4, 2018

कपिल ने साधा निशाना, गंभीर ने ली चुटकी

इतना ही नहीं कोहली के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव ने अफरीदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा " कौन है ये और हम इस आदमी को इतना महत्त्व क्यों दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए।" कपिल के अलावा खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना ने ट्वीट कर कहा था के ”कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग हैं और हमेशा रहेगा। कश्‍मीर वह पवित्र भूमि है जहां मेरे पूर्वजों का जन्‍म हुआ। मैं उम्‍मीद करता हूं कि शाहिद अफरीदी भाई पाकिस्‍तान आर्मी से कश्‍मीर में आतंकवाद और प्रॉक्‍सी वार रोकने को कहेंगे। हम शांति चाहते हैं, खून-खराबा और हिंसा नहीं।” वहीं भारत के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अफरीदी की चुटकी लेते हुआ ट्वीट कर लिखा था, "अफरीदी पर क्या कहूं, अफरीदी यूएन की तरफ देख रहे हैं जबकि उनकी डिक्शनरी में यूएन का मतलब अंडर- 19 है, जो कि उनका एज ब्रैकेट भी है। मीडिया को अफरीदी को गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं है। वे नो बॉल पर विकेट मिलने का जश्न मना रहे हैं।"

बता दें कि रविवार को सेना ने कश्मीर में 13 आतंकियों को मार गिराया था। अफरीदी ने मंगलवार को ट्वीट कर इन आतंकियों को निर्दोष और आजादी की मांग करने वाले युवक बताया था।