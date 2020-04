पीटरसन ने धोनी का उड़ाया मजाक, सीएसके और प्रशंसकों ने दिया ऐसा जवाब कि हुई बोलती बंद

नई दिल्ली : इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) की भारतीय क्रिकेटरों के साथ ट्यूनिंग काफी अच्छी है। वह अक्सर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ नोक-झोंक करते देखे जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर मजाक किया, जो उल्टे उन्हीं को भारी पड़ गया। शनिवार को पीटरसन ने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर धोनी का मजाक उड़ाया। इस पर धोनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ से उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने ऐसा जवाब दिया कि आप भी कहेंगे, इससे बेहतर जवाब और कुछ नहीं हो सकता।

धोनी को सलाह देती हुई तस्वीर की पोस्ट

केविन पीटरसन ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीर ऐसी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह धोनी को कुछ बता रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हे एमएसडी आप मेरे लिए उस जगह फील्डर क्यों नहीं लगा रहे? आप लोगों के खिलाफ तो रन बनाना बहुत ही आसान है।

सीएसके को नहीं पसंद आया यह मजाक

केविन पीटरसन का यह पोस्ट न तो महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों को पसंद आया और न ही उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। इस तस्वीर के जवाब में चेन्नई की टीम ने जो जवाब दिया, वह वायरल हो गई और प्रशंसक इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। सीएसके ने एक पीटरसन और महेंद्र सिंह धोनी की एक और तस्वीर पोस्ट की। इसमें धोनी पीटरसन को स्टंप करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ सीएसके ने लिखा, लेकिन कभी-कभी आपको आउट करने के लिए फील्डर्स की भी जरूरत नहीं होती।

But sometimes you don't need fielders! 😋 pic.twitter.com/3gHMTo2zqe

प्रशंसकों ने भी लगाई क्लास

इतना ही नहीं धोनी के प्रशंसकों ने भी पीटरसन के इस ट्वीट पर क्लास लगा दी। एक प्रशंसक ने लिखा कि पीटरसन एकदिवसीय क्रिकेट में सात बार शून्य पर आउट हुए हैं और यह सातों भारत के खिलाफ आए हैं। एक ने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, जब महेंद्र सिंह धोनी ने टी-20 क्रिकेट में एक पार्ट टाइम गेंदबाज विराट कोहली को गेंद थमाई, तब उन्होंने भी पीटरसन को आउट कर दिया।

Then MS Given Bowl to Virat Kohli & Kohli Becomes the first Bowler in T20I to take wicket on 0th ball of career. pic.twitter.com/a0mniWChfm