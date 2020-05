Amphan Cyclone से प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया KKR, Shahrukh Khan बोले- मुश्किल समय में हम हैं साथ

कोलकाता : 20 मई को पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान (Amphan Cyclone) ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इस तबाही में 86 लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल (West Bengal) के लोगों की मदद के लिए दो बार की इंडियर प्रीमियर लीग (IPl) विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सामने आई है और उसने प्रभावितों की मदद करने का निर्णय लिया है। केकेआर राज्य में पांच हजार पेड़ लगाएगा और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में में भी बड़ी रकम दान देने का योगदान दिया है।

My prayers, thoughts & love to those affected by the devastation caused by cyclone Amphan in Bengal & Odisha. The news has left me feeling hollow. Each & everyone of them is my own. Like my family. We must stay strong through these testing times until we can smile together again.