केएल राहुल को भा गया श्रेयस अय्यर का जीत के बाद वाला सेलिब्रेशन, तारीफ में कही ये बातें

ऑकलैंड। पांच टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात दे दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की जीत के हीरो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर रहे। एक तरफ राहुल ने भारत को मजबूत शुरूआत दी तो वहीं श्रेयस अय्यर ने उस शुरूआत का फायदा उठाते हुए अपनी तूफानी पारी से टीम को जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों में 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारत की जीत के बाद श्रेयस अय्यर का शांत सेलिब्रेशन लोगों को बहुत पसंद आया।

.@klrahul11 was full of praise for @ShreyasIyer15 in the post-match presser🙌#NZvIND #TeamIndia pic.twitter.com/rSTQWdiMZ6