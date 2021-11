IND vs NZ Test series:टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका,इंजरी के कारण केएल राहुल पहले टेस्ट से हुए बाहर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज से ठीक पहले भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा है। भारत के टेस्ट ओपनर केएल राहुल इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी मिली है। चोट कितनी गंभीर है किस बात की पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।

India batter KL Rahul ruled out of first Test against New Zealand due to injury: BCCI sources