Dhoni के साथ खेले क्षणों को सहेज कर रखेंगे Kl Rahul, KXIP के कोच Kumble पर भी की टिप्पणी

दुबई : टीम इंडिया (Team India) बहुपयोगी खिलाड़ी बन कर उभरे लोकेश राहुल (Lokesh Rahul) ने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी (Captain Cool Mahendra Singh Dhoni) की जम कर तारीफ करते हुए कहा कि वे महान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और अपने शांत चित्त के कारण वह खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ निकवा लेते हैं। इस मामले में वह उनके प्रेरणास्रोत हैं। धोनी ने इसी 15 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते रहेंगे।

धोनी के साथ खेल को सहेज कर रखूंगा : राहुल

केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किए गए वीडियो में कहा कि धोनी के साथ खेलना उनके लिए सम्मान की बात रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें धोनी से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और यह ऐसी चीज है, जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी और पूरे करियर में सहेज कर रखेंगे। राहुल ने कहा कि उनके करियर के दौरान कई ऐसे मौके आए, जब हमने पिच पर अच्छी साझेदारियां की हैं। राहुल ने कहा कि धोनी बेहद शांत चित्त हैं। वह अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकालना जानते हैं और हर कोई उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहता है।

धोनी के विकल्प बनकर उभरे हैं

सीमित ओवरों के क्रिकेट में अचानक बहुत तेजी से केएल राहुल महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प बन कर उभरे हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सलामी बल्लेबाजी से लेकर मध्यक्रम में किसी भी स्थान पर बल्लेबाज कर लेते हैं और अच्छी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। इसी कारण उन्हें विराट कोहली (Team India captain Virat Kohli) सीमित ओवरों के क्रिकेट में उन्हें ऋषभ पंत (Rishabh Pant), संजू सैमसन (Sanju Samson) जैसे विकेटकीपर बल्लेबाजों पर वरीयता देने लगे हैं और उन्होंने भी अपने प्रदर्शन से अपने कप्तान को निराश नहीं किया है।

इस बार आईपीएल में करेंगे कप्तानी

केएल राहुल आईपीएल के 13वें सीजन में पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे। उन्हें रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के ट्रांसफर विंडो के जरिये दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) जाने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की कप्तानी सौंपी गई है। पंजाब के नए कोच नए कोच अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।

