IND vs NZ Women’s ODI Series Live Cricket Streaming: भारत की नजर सीरीज जीतने पर, जानें कब और कहां खेला जाएगा दूसरा वनडे 

वहीं, महिला टी 20 विश्व कप की खिताबी जीत की खुमारी में डूबी न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को पहली हार के साथ भारतीय सरजमीं पर खेल की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। अब कीवी टीम दूसरे वनडे में वापसी करने और सीरीज बराबर करने के लिए उत्सुक होगी।

India W vs New Zealand W 2nd ODI मैच का प्रसारण कितने बजे होगा ? दोनों टीमों के बीच 2nd ODI मैच 27 अक्टूबर 2024 (रविवार) को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा।

India W vs New Zealand W 2nd ODI मैच कहां खेला जाएगा? दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। India A vs New Zealand W 2nd ODI का किस चैनल पर देख सकते हैं? INDW vs NZW दूसरा वनडे टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल जबकि JioCinema के ऐप और वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं- भारतीय महिला क्रिकेट टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, डी हेमलता, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), सयाली सतगारे, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, तेजल हसब्निस, साइमा ठाकोर, प्रिया मिश्रा, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल।

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम- सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, एडेन कार्सन, लॉरेन डाउन, इजी गेज (विकेटकीपर), मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, पॉली इंगलिस (विकेटकीपर), फ्रान जोनास, जेस केर, एमेली केर, मौली पेनफोल्ड, जॉर्जिया प्लिमर, हन्ना रोवे, ली ताहुहु।