नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैंलेजर बेंगलोर की टीम का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। बेंगलोर की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम हरी जर्सी में उतरी है। इस खास जर्सी को पहनने के पीछे आरसीबी मैंनेजमेंट की एक खास मुहिम है। जिसके तहत टीम के सभी खिलाड़ी प्रत्येक साल एक मैच में हरी जर्सी पहन कर उतरते है। लेकिन आरसीबी के लिए ये जर्सी भाग्यशाली नहीं रही है। टीम को इस जर्सी में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। टीम ने अबतक सात बार इस जर्सी में खेला है। जिसमें से उन्हें केवल दो मैचों में जीत मिली है। जबकि चार मैचों में हार नसीब हुई है। एक मैच का नतीजा नहीं आ सका था। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है?

