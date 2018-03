विराट कोहली को kiss करती हुई अनुष्का शर्मा की तस्वीर हुई वायरल, देखें वो फोटो

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली इन दिनों क्रिकेट से दूर है। दक्षिण अफ्रीका के लंबे दौरे के बाद कोहली ने क्रिकेट से आराम लिया है। छुट्टियों की इन दिनों को कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मुंबई के अपने नए घर में बिता रहे हैं। बता दें कि अनुष्का की फिल्म परी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं। इसकारण वे भी परी के प्रमोशन से फ्री हो चुकी है। ऐसे में कोहली और अनुष्का अपना क्वालिटी टाइम बीता रहे हैं।

अनुष्का ने शेयर की तस्वीर -

अनुष्का शर्मा ने अपने आधिरिक इंस्टाग्राम अकाउंड से कोहली को kiss करती हुई एक तस्वीर शेयर की। जिसे काफी लोगों ने पसंद किया। लोगों ने इस तस्वीर पर अपनी प्रioutrतिक्रिया भी दी। बता दें कि इसके साथ-साथ विराट कोहली ने भी अपनी पत्नी अनुष्का के साथ की एक तस्वीर शेयर की थी।





कोहली ने ये दिया था कैप्शन -

इससे पहले कोहली ने अपनी तस्वीर के साथ कैप्शन दिया - Chilling and how'। बता दें ये कोई पहला मौका नहीं है जब इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर शेयर की हो। इससे पहले भी कोहली ने एक खास तस्वीर शेयर की थी। जिसमें वो अनुष्का को कसकर गले लगाए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर में दीवार पर लगी एक पेंटिंग की नकल करते हुए क्लिक करवाई है। इस तस्वीर के कैप्शन में विराट ने लिखा था 'My one and only!

पिछले साल दिसंबर में की थी शादी -

गौरतलब हो कि पिछले साल 11 दिसंबर को विराट अनुष्का शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी से बाद कोहली और अनुष्का ने अपना हनीमुन फिनलैंड में बिताया था। जिसके बाद इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीका में नए साल का जश्न मनाया था। इसके बाद श्रीलंका में जारी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से विराट कोहली ने खुद को आराम देने की मांग की थी। जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मान लिया था।