नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। पत्नी हसीन जहां की ओर से लगाए गए आरोपों के चलते उन्हें अब पुलिसिया कारवाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे मो. शमी सोमवार को कोलकाता में थें। जहां कोलकाता पुलिस ने उन्हें बुधवार तक के लिए रोक लिया है। पुलिस मुख्यालय ने उन्हें तलब करते हुए बुधवार (18 अप्रैल) को दोपहर दो बजे पूछताछ के लिए लाल बाजार आने का कहा है। कोलकाता पुलिस ने (आज) मंगलवार की सुबह मो. शमी के मैनेजर को यह नोटिस सौंपा।

क्या कहा पुलिस आयुक्त ने -

मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को दोपहर 2 बजे शमी के अलावा उसके बड़े भाई मोहम्मद हसीम अहमद को भी लालबाजार में आने को कहा गया है। बता दें कि इन दोनों के खिलाफ हसीनजहां ने भी आरोप लगाया था। शमी के बड़े भाई हसीम के नाम उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित उनके आवास पर भेजे गए इस नोटिस में उन्हें पूछताछ के लिए 18 अप्रैल को लालबाजार बुलाया गया है।

