लंबे समय बाद कुमार संगकारा दिखेंगे मैदान में, पाक दौरे पर करेंगे एमसीसी टीम की कप्तानी

दुबई : पाकिस्तान में अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी पूरी तरह होती लग रही है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (MCC) की टीम पाकिस्तान दौरे के लिए तैयार है। इस टीम की कप्तानी श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा को सौंपी गई है। संगकारा इस दौरे पर लंबे समय बाद मैदान में दिखेंगे।

जारी हुआ शेड्यूल

पाकिस्तान दौरे पर एमसीसी की टीम तीन टी-20 और एक वनडे मैच की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए सहायतार्थ खेली जानी है। एमसीसी की टीम 13 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी और इस दौरे पर14 से 19 फरवरी तक तीन टी-20 और एक वनडे मैच खेलेगी।

इन टीमों से खेलेगी एमसीसी

इस दौरे पर एमसीसी की टीम पहला मैच पाकिस्तान सुपर लीग की चैम्पियन टीम लाहौर कलंदर्स से पहला टी-20 मैच खेलेगी। इस मैच में लाहौर कलंदर्स की ओर से पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी भी खेलते नजर आएंगे। इनमें फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी प्रमुख हैं। इसके बाद दूसरा टी-20 मैच पाकिस्तान की घरेलू टीम नॉर्थ साइड और तीसरा टी-20 मैच पीएसएल की एक और टीम मुल्तान सुल्तांस के खिलाफ खेलेगी। वहीं एकदिवसीय मैच में एमसीसी का सामना पाकिस्तान-ए टीम से होगा। इसकी कप्तानी सऊद शकील के जिम्मे है।

कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी है एमसीसी की टीम

एमसीसी टीम की कप्तानी का जिम्मा एमसीसी के अध्यक्ष कुमार संगकारा को दी गई है और इसका कोच अजमल शहजाद को बनाया गया है। इसके अलावा कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे रवि बोपारा, रूडोल्फ वान डर मर्व और रिली रोसो भी इस टीम में शामिल हैं।

एमसीसी की पूरी टीम

कुमार संगकारा (विकेटकीपर और कप्तान), रवि बोपारा, माइकल बर्जिस, ओलिवर हेनॉन डाल्बी, फ्रेंड क्लासेन, माइकल लिस्क, एरॉन लिली, इमरान कय्यूम, विल रोड्स, सफ्यान शरीफ, रुडोल्फ वान डर मर्व और रॉस विटली।

MCC have announced their match schedule for the upcoming tour of Pakistan.



President of MCC @KumarSanga2 will captain a twelve-man squad for the tour.#mcc @TheRealPCB